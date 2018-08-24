سيول تنسحب من 10 نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح

أكتب :

2018-08-22 16:02:22

تحديث :

2018-08-22 17:07:32

سيول تنسحب من 10 نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح

قال "سونغ يونغ مو" وزير الدفاع الكوري الجنوبي إنه تقرر الانسحاب من 10 نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح وفقا لاتفاق توصلت اليه الكوريتان في مباحثات عسكرية الشهر الماضي.
جاء ذلك في اجتماع عام لجنة الدفاع البرلمانية يوم أمس، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تجريبية ويمكن  توسيعها لاحقا.
ذكر الوزير أن عملية الانسحاب من نقاط الحراسة سيتم بشكل نسبي بين الكوريتين مضيفا أنه يمكن لكل جانب التأكد من انسحاب الطرف الآخر. 
يذكر أن عدد نقاط الحراسة الكورية الجنوبية في المنطقة يبلغ حوالي 80 نقطة، بينما يبلغ عدد النقاط الكورية الشمالية حوالي 150 نقطة.
فيما يتعلق بهذا الانسحاب قال قائد القوات الأمريكية في كوريا "فينسنت بروكس" إن العملية تمثل خطوة لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة بين الكوريتين.

[Photo : YONHAP News]

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