كوريا تقوم بإنشاء مركز تقني لحل مشكلة نقص المياه في فيتنام

من المتوقع أن يتم إنشاء مركز التقنية الملائمة في فيتنام خلال هذا العام ضمن جهود الحكومة الكورية لمساعدة الدول النامية في مجال العلوم والتكنولوجيا للعام 2018.

ويقوم هذا المركز ببحث تقنية خاصة بتنقية مياه الأمطار الى مياه الشرب وللاستخدامات اليومية من أجل حل مشكلة نقص المياه التي يعاني منها المواطنون المقيمون في مناطق مجاورة في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويرأس المركز البروفيسور "هان مو يونغ" الاستاذ الجامعي في قسم هندسة الإنشاء والبيئة بجامعة سيئول الوطنية وسيتم إرسال الوفد الكوري المكون من الباحثين الكوريين في هذا المجال.

ويعتبر هذا المركز نقطة لتقوية التعاون بين كوريا وفيتنام في مجال العلوم حيث يتم إدارته من قبل كوريا حتى عام 2021.

والجدير بالذكر أنه قال مصدر مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات الكورية إن الوزارة قد شرعت في تنفيذ مشروعات لدعم الدول النامية في مجال العلوم والتكنولوجيا للعام 2018 عبر ضخ تمويل تبلغ قيمته 3 مليارات و300 مليون وون كوري.



