موجة البرد القارس تواصل اجتياح كوريا الجنوبية

واصلت موجة البرد القارس اجتياح مختلف أنحاء من كوريا الجنوبية.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، وصلت درجة الحرارة في معظم المناطق في المنطقة الشمالية من كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر صباح اليوم الخميس، حيث انخفضت درجة الحرارة في مدينة "تشوروان" في مقاطعة "كانغ وون" إلى 24.1 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح التقرير أن درجة الحرارة في العاصمة سيول وصلت صباح اليوم الخميس إلى 16.4 درجة تحت الصفر، فيما وصلت في إنتشون إلى 15.7 درجة تحت الصفر، وسووان 15.2 درجة تحت الصف ، وبوسان 9.8 درجة تحت الصفر، وجزيرة جيجو 2.4 درجة تحت الصفر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

