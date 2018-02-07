تطوير نظام كوري يسمح بالتنبؤ بتغيرات البيئة البحرية

سيبدأ المعهد الوطني الكوري لعلوم الأحياء البحرية، التابع لوزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، في تطوير نظام جديد باستخدام التقنيات الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، من أجل التنبؤ العلمي بالتغيرات الناتجة عن تغير المناخ في النظام البيئي البحري في البلاد، بدءا من هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع حدوث تغيرات في النظام البيئي على مستوى العالم نتيجة للتغيرات المناخية.

وقال المعهد إنه قرر إنشاء هذا النظام من أجل تحليل تأثيرات هذه التغييرات على نمو الأحياء البحرية والتنبؤ بالتغييرات في النظام البيئي البحري.

ويخطط المعهد لضخ مبلغ 17 مليار وون تقريبا بدءا من هذا العام وحتى عام 2022 لتنفيذ ثلاثة أبحاث، وهي "تقييم التغيير الهيكلي للنظام البيئي في البحار القريبة"، و"تطوير نموذج كوري للتنبؤ بالتغييرات في النظام البيئي في البحار القريبة"، و"بناء منصة خدمات معلوماتية مناسبة حول الأحياء البحرية".

وينوي المعهد ضمان اتساق ودقة وشفافية البيانات باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استعمال أجهزة رصد آلية.

وقال "سو جانغ او" رئيس المعهد إن بناء هذا النظام الكوري الدقيق سيساهم في إعداد نموذج لإدارة الموارد البحرية بفاعلية، استجابة للتغيرات المناخية.

