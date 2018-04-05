المعهد الكوري العالي للعلوم والتكنولوجيا لن تطور أسلحة وروبوتات قاتلة

قالت كبرى الجامعات الكورية الجنوبية في مجالات البحث العلمي إنها لن تجري أي أنشطة بحثية تتحدى الكرامة الإنسانية، بما في ذلك الأسلحة الذاتية المستقلة.

وصرَّح رئيس المعهد الكوري العالي للعلوم والتكنولوجيا (كايست) "شين سونغ شول" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بذلك، بعد أن أعلن ٥٠ عالمًا من علماء الذكاء الصناعي العالميين مقاطعة الجامعة، بسبب الخلاف الأخلاقي مع مختبر أبحاث السلاح والذكاء الصناعي التابع للمعهد، والذي يخشون من تطويره لأسلحة وروبوتات قاتلة.

وذكرت الصحيفة التي مقرها المملكة المتحدة أمس الأربعاء أن الباحثين من ٣٠ دولة أصدروا بيانًا تعهدوا فيه بمقاطعة المعهد، أو استضافة أي أستاذ زائر من المؤسسة، أو التعاون مع المعهد في مجال البحوث، حتى يتعهد بعدم تطوير أسلحة ذات ذكاء صناعي، دون تحكم بشري.

وادعى الباحثون أن الأسلحة المستقلة الذاتية ستتيح تطور الحروب والقتال على نحو أسرع وعلى نطاق أكبر من أي وقت مضى.

وبعد نفي رئيس المعهد، قال أصحاب البيان إنهم يتشاورون حاليًا من أجل إنهاء المقاطعة.

