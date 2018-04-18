بناء نظام لتبادل المعلومات عن الأنشطة الإشعاعية

صرحت وزارة الإدارة والأمن وهيئة أمن الطاقة النووية في كوريا اليوم بأنهما قد أنهتا بناء نظام لتبادل المعلومات عن الأنشطة الإشعاعية في 29 منطقة قريبة من المنشآت النووية، من أجل حماية السكان في حالة حدوث كوارث خاصة بتسرب المواد المشعة.

ويقوم النظام بالتنبؤ حول نطاق تسرب المواد المشعة ويوفر المعلومات الضرورية للتعامل معها بما في ذلك أماكن الملاجئ في حالة حدوث كارثة نووية.

وجاء مشروع بناء هذا النظام في إطار خطة مكافحة الكوارث الشاملة التي تم إعدادها بعد الزلزال القوي الذي ضرب مدينة كيونغ جو في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث تولت وزارة الإدارة العامة والأمن مهمة الحصول على تكلفة المشروع التي تبلغ 3 مليارات وون ومتابعة خطة الأعمال وإدارة تنفيذ المشروع، بينما تولت هيئة أمن الطاقة النووية المهمات التكنولوجية ذات الصلة، بما في ذلك ربط شبكات المعلومات بالمفاعلات النووية وبناء النظام وتصميم طرق إدارة النظام.

وأوضحت الوزارة أن هذا النظام سيسمح بتبادل المعلومات حول حالة تشغيل المفاعلات النووية والتأثيرات البيئية في مختلف أرجاء البلاد طوال الوقت، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من خلال التعاون بين الجهات ذات الصلة اعتمادا على تلك المعلومات، وذلك في حالة وقوع حادثة نووية بالفعل.