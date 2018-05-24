الصيف الحالي يشهد درجات حرارة أعلى من الأعوام السابقة

من المتوقع أن يبلغ مستوى درجات الحرارة في كوريا خلال صيف هذا العام نفس متوسط الأعوام السابقة أو أكثر قليلا، كما يتوقع أن تسقط أمطار بكمية مساوية لمستوى الأعوام السابقة أو أقل، وأن يضرب كوريا إعصاران خلال الصيف.

جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم بعنوان "الطقس المتوقع في شهري يونيو وأغسطس".

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تتأثر كوريا بكتلة ضغط عالٍ متنقلة خلال معظم أيام شهر يونيو القادم، لكنها ستشهد تقلبات جوية كبيرة بصورة مؤقتة نتيجة لتأثير البرودة في الطبقة العليا من الغلاف الجوي.

وفي أواخر الشهر القادم، من المتوقع أن تسقط كميات كبيرة من الأمطار نتيجة لتأثير كتلة الضغط المنخفض القادم من جنوب غرب البلاد، وأن يساوي معدل درجات الحرارة في شهر يونيو متوسط الأعوام السابقة، ليتراوح بين 20.9 و21.5 درجة مئوية.

وفي أواخر شهر يوليو القادم من المتوقع أن تتأثر كوريا بكتلة ضغط منخفض والجو البارد في الطبقة العليا من الغلاف الجوي لتشهد تقلبات جوية كبيرة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار، بينما ستشهد في أواخر نفس الشهر جوا خانقا في بعض الأحيان نتيجة لكتلة الضغط العالي القادمة من شمال محيط الهادئ. وسوف يتساوى معدل درجات الحرارة في يوليو معدل الأعوام السابقة أيضا ليتراوح بين 24 درجة مئوية و25 درجة مئوية.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تشهد كوريا خلال شهر أغسطس جوا حارا وخانقا في بعض الأيام وهطول كميات كبيرة من الأمطار نتيجة لعدم استقرار الهواء، لكن الأحوال الجوية ستختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، بينما سيتراوح معدل درجات الحرارة في أغسطس بين 24.6 و25.6 درجة مئوية.

وقال "كيم دونغ جون" مدير قسم التوقعات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن موسم الأمطار هذا العام سيبدأ في أواخر نهاية شهر يونيو كما هو الحال سنويا.