زيادة حجم الصادرات الكورية من الأجهزة الطبية بنسبة 8.2%

طبقا لتقرير صادر عن وزارة الغذاء وسلامة الدواء اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات الأجهزة الطبية الكورية في العام الماضي 3 تريليونات و578.2 مليار وون، أي ما يعادل 3.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الأجهزة الطبية في كوريا الجنوبية قد بلغ 5 تريليونات و823.2 مليار وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بالعام الأسبق.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في شركات الأجهزة الطبية 88 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بالعام الأسبق.

ويرجع السبب في زيادة حجم صادرات الأجهزة الطبية الكورية إلى تطبيق تقنيات جديدة في تطويرها وإنتاجها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والبيانات الضخمة والروبوت، بالإضافة إلى تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة.

[Photo : KBS News]