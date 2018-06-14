5929 نوعا من الكائنات الحية في المنطقة منزوعة السلاح

تبين أن 5929 نوعا من الكائنات الحية، بما فيها 101 نوع من الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، تعيش في المنطقة منزعة السلاح بين الكوريتين.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المعهد الوطني للبيئة التابع لوزارة البيئة في سيول اليوم، بعد أن أجرى بحثا في 3 أجزاء من المنطقة منزوعة السلاح منذ عام 2014 حتى العام الماضي، إضافة إلى تجميع البيانات الخاصة للبحوث التي أجريت منذ عام 1974.

وأوضح التقرير أنه يوجد في تلك المنطقة حاليا ألفان و954 نوعا من الحشرات، وألف و926 نوعا من النباتات، و417 نوعا من اللافقاريات و277 نوعا من الطيور، و138 نوعا من العنكبوت، و136 نوعا من أسماك المياه العذبة، و47 نوعا من الثدييات، و34 نوعا من الزواحف.

واشار التقرير إلى أنه من بين تلك الكائنات الحية، يوجد 101 نوع من الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، بما فيها غزال المسك والقندس، وهي تمثل 37.8% من إجمالي 267 نوعا من الكائنات الحية في كوريا.

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