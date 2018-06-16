المنتخب الكوري لكرة القدم يتزين بالحلة البيضاء في مواجهة السويد

سيرتدي المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم زيه الأبيض خلال أول مباراة له في كأس العالم المقامة في روسيا وهذا أمام السويد بعد غد الاثنين. أما حارس مرمى الشياطين الحمر فسيرتدي الأسود.

الفريق السويدي من جانبه سيرتدي قمصانه الصفراء وبناطيل زرقاء في هذه المباراة.

يشار إلى أن فيفا هي من يتخذ القرارات بشأن لون كل فريق للتأكد من عدم وجود ألوان متداخلة بين الفريقين المتنافسين.

يتدرب فريق كوريا حاليا في سانت بطرسبرغ ويخطط للتوجه إلى مدينة نيجني نوفغورود مساء السبت لأجل مباراته التي ستقام في الساعة التاسعة مساء من يوم الاثنين بتوقيت كوريا.

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