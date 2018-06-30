إعصار برابيرون يتجه نحو شبه الجزيرة الكورية

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرًا أمس الجمعة بشأن الإعصار المعروف باسم برابيرون، الذي تشكَّل على بعد 690 كم جنوب شرق جزيرة أوكيناوا اليابانية، في حوالي الساعة التاسعة صباحًا.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار السابع لهذا الموسم من الساحل الجنوبي لجزيرة جيجو يوم الاثنين المقبل، ثم سيتحرك نحو مناطق جولا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار موسمية على معظم المناطق في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتلقى سيول والسواحل الغربية والجنوبية ما يصل 150 مم من الأمطار. وسيشهد الساحل الجنوبي والمناطق الجنوبية من البلاد أمطارا غزيرة قد تبلغ مستوى 400 مم.

[Photo : KBS News]