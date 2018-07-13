سيول الأكثر سرعة في تحميل البيانات بنظام إل تي إي في شرق آسيا

أظهر بحث أجرته شركة مسح أسواق الشبكات اللاسلكية "أوبن سيغنال" على 12 مدينة رئيسية في شرق آسيا خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الماضي، أن التحميل من شبكة الإنترنت من الجيل الرابع بنظام "إل تي إي" في سيول، هو الأسرع من بين المدن الرئيسية في شرق آسيا، حيث بلغ 48.3 ميغابت في الثانية، لتحتل سيول المركز الأول في هذا المجال، وتلتها سنغافوره بمعدل سرعة بلغ 47.6 ميغابت في الثانية.

وأوضحت "أوبن سيغنال" أن سرعة الجيل الرابع في مدينة سيول وسنغافوره تبلغ مستوى عالميا.

واحتلت تايبيه عاصمة تايوان المركز الثالث بـ28.5 ميغابت في الثانية، ثم يانغ كون في ميانمار في المركز الرابع بـ27.2 ميغابت في الثانية، ثم طوكيو اليابانية بـ26.4 ميغابت في الثانية، وهوتشيمين في فيتنام بـ25.2 ميغابت في الثانية.

أما هونغ كونغ فقد احتلت المركز السابع بـ16.8 ميغابت في الثانية، إلا أنها لم تصل للمعدل العالمي البالغ 16.9 ميغابت في الثانية.

















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