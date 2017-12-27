فريق التزلج الكوري الشمالي يتدرب في ألمانيا للمشاركة في أولمبياد المعاقين

أكتب :

2017-12-27 11:02:39

تحديث :

2017-12-27 11:02:39

فريق التزلج الكوري الشمالي يتدرب في ألمانيا للمشاركة في أولمبياد المعاقين

قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اللذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له إن فريق المعاقين الكوري الشمالي للتزلج سيجري تدريبات فى ألمانيا الشهر القادم استعدادا للمشاركة في دور الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، المقرر افتتاحها يوم التاسع من مارس.
ونقل التقرير عن "شين يونغ سون" رئيسة مؤسسة "كينسلر" المدنية الأمريكية قولها إن الرياضيين المعاقين من كوريا الشمالية سوف يتدربون فى منحدر للتزلج بالقرب من مدينة فرانكفورت الألمانية في منتصف الشهر القادم، مشيرة إلى أن فريق التزلج الكوري الشمالي قد تدرب لمدة عشرة أيام هذا الشهر على جبل "بيكدو".
وأكدت "شين" على أن مؤسستها تدعم الرياضيين ذوي الإعاقات من كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها ساعدت فى تسليم رسالة كوريا الشمالية التي تعرب فيها عن نيتها المشاركة فى دورة الألعاب الشتوية إلى اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين، فى أوائل هذا العام.


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