اللجنة الأولمبية ترحب بمشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ

رحَّبت اللجنة الأولمبية الدولية بإعلان كوريا الشمالية أنها قد تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام في "بيونغ تشانغ"، الشهر القادم.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية "مارك آدمز" في مؤتمر صحفي إن المنظمة ستتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الكورية الجنوبية واللجنة الأولمبية الكورية الشمالية في هذا الصدد.

جاء ذلك بعد أن أعرب زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" عن استعداده لإجراء محادثات حول مشاركة بلاده في المباريات، وذلك خلال كلمته بمناسبة العام الجديد.

وقال "آدمز" إن كلمة "كيم" سيُنظَر إليها بطريقة مفتوحة.

ومن جانبه اعتبر "لي هي بوم" رئيس اللجنة المنظمة لدورة "بيونغ تشانغ" تصريحات الزعيم الكوري الشمالي أنها "إشارة إيجابية وهدية في رأس السنة"، بالنسبة لهذا الحدث الرياضي.