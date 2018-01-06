مسؤول اولمبي كوري شمالي يتوجه إلى سويسرا

أوردت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن العضو الوحيد لكوريا الشمالية باللجنة الاولمبية الدولية قد وصل إلى بكين اليوم السبت قادما من بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة كيودو عن مصدر قوله إن "تشانغ اونغ" العضو الوحيد لكوريا الشمالية باللجنة الاولمبية الدولية يبدو أنه متوجه إلى سويسرا لاجراء محادثات مع اللجنة الاولمبية الدولية حول مشاركة بيونغ يانغ في اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

هذا وعندما سأل الصحفيين المسؤول الشمالي في مطار بكين الدولي حول احتمال مشاركة فريق كوريا الشمالية في رياضة التزلج في الاولمبياد، رد "تشانغ" بالقول إنه من المحتمل مشاركة الفريق.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" كان قد قال في خطابه للعام الجديد إن بلاده ترغب في ارسال وفد للمشاركة في العاب بيونغ تشانغ الشتوية.

يشار إلى انه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى بين الكوريتين الثلاثاء المقبل لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الالعاب الاولمبية.

هذا وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إنه اذا تأكد أن المسؤول الشمالي قد عقد اجتماعا مع اللجنة الاولمبية الدولية فإن ذلك يشير إلى أن بيونغ يانغ تتطلع بشكل ايجابي للمشاركة في الألعاب الشتوية الشهر المقبل.













