افتتاح المركز الإعلامي لدورة بيونغ تشانغ الأولمبية

تم اليوم الثلاثاء افتتاح المركز الإعلامي الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ" بمقاطعة "كانغ وان"، قبل 30 يومًا من بدء الدورة.

وصرحت اللجنة المنظمة للدورة بأن 62 من وسائل الإعلام من 58 دولة، و111 قناة إذاعية من 31 دولة، و35 من وكالات الأنباء، سوف تغطي الدورة الأولمبية والبارالمبية من المركز الإعلامي الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم نحو 270 صحفيًّا من 68 منظمة إعلامية محلية تقارير خارجية عن أداء الرياضيين، من الداخل والخارج على حد سواء.

كما تم افتتاح المركز الإذاعي الدولي الذي أنشئ العام الماضي بالقرب من المركز الصحفي. وسوف يقوم نحو 10 آلاف شخص من وسائل الإعلام المختلفة بإرسال صور الألعاب الشتوية إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم من المركز الإذاعي الدولي.