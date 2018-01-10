اللجنة الأولمبية ترحب بمشاركة كوريا الشمالية أولمبياد بيونغ تشانغ

أكتب :

2018-01-10 15:21:36

تحديث :

2018-01-10 15:52:22

اللجنة الأولمبية ترحب بمشاركة كوريا الشمالية أولمبياد بيونغ تشانغ

أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن ترحيبها بما تم إعلانه في المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين أمس من أن كوريا الشمالية سوف ترسل فريقين من اللاعبين والمشجعين إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.
وقال "توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان له إن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ تمثل تقدما عظيما لروح الأولمبياد، وأنه ينتظر التقارير والمقترحات فيما يتعلق بنتائج المباحثات بين الكوريتين.
وأضاف البيان أن اللجنة الأولمبية الدولية سوف تناقش الأمور ذات الصلة بحجم فريق اللاعبين الكوريين الشماليين واسم دولتهم وعلمهم ونشيدهم اعتمادا على نتائج المناقشات بين الكوريتين.
تجدر الإشارة إلى أن عضو اللجنة الأولمبية الدولية الكوري الشمالي "جانغ أونغ" كان قد وصل إلى مدينة لوزان السويسرية يوم 8 من هذا الشهر من أجل الاتقاء اليوم برئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة مسألة حجم فريق اللاعبين الكوريين الشماليين والرياضات التي سيشاركون فيها.

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