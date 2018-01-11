مقاطعة كانغ وون ترحب بمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ

أعرب حاكم مقاطعة كانغ وون "تشيه مون سون" رسميا عن ترحيبه بمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ، كما عبر عن أمله في أن يصل المنتخب الكوري الشمالي إلى ميناء "سوك تشو" بالمقاطعة باستخدام سفينة سياحية دولية، إذا أمكن، حيث يمكن بذلك حل العديد من المسائل بما فيها المرور والأمن والإقامة، والتي تتعلق بانتقال عدد كبير من القوى البشرية دفعة واحدة.

لكنه أشار أيضا إلى أن إدارة المقاطعة قررت الاستعداد لكل الاحتمالات الأخرى، بما فيها الانتقال البري.

ويذكر أن وفد كوريا الشمالية إلى الأولمبياد سوف يضم بالإضافة إلى المسؤولين والرياضيين، عددا كبيرا من المشجعين وبعض الفرق الفنية، التي ستقدم إحداها عروضا في مركز "كانغ نونغ آرت" الذي يستوعب ألف مقعد.

وقررت إدارة مقاطعة كانغ وون إجراء مفاوضات مع الحكومة المركزية في سيول للتنسيق بشأن الاتصالات التي ستجري بين الكوريتين في المستقبل.

ويجيء ذلك قبل 30 يوما من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، حيث تم افتتاح مركز الصحافة الرئيسي الخاص بالأولمبياد، والذي سيستخدمه حوالي 3 آلاف مراسل ينتمون إلى 67 محطة إعلامية وقناة وصحيفة لنقل أحداث الأولمبياد إلى مختلف أرجاء العالم.

ويذكر أنه بعد قرار كوريا الشمالية المشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ زاد الاهتمام الدولي بتغطية الأخبار ذات الصلة بالأولمبياد أكثر من أي وقت مضى.