الكوريتان تبحثان تشكيل فريق موحد لهوكي الجليد في دورة بيونغ تشانغ

تبحث الكوريتان إمكانية تشكيل فريق موحد للعبة هوكي الجليد، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وصرح نائب وزير الرياضة الكوري الجنوبي "روه تيه كانغ" لوكالة أنباء يونهاب أمس الجمعة بأن سيول تقدمت بعدة مقترحات حول التعاون المشترك بين الكوريتين، في دورة الألعاب في بيونغ تشانغ، خلال المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، بما في ذلك الدخول المشترك خلال مراسم الافتتاح.

ويعد "روه" واحدًا من المسؤولين الخمسة الجنوبيين الذين شاركوا في الاجتماع مع الوفد الكوري الشمالي.

وإذا اتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك، فسيكون ذلك الفريق هو الفريق الموحد الثالث في منافسة رياضية عالمية، بعد الفريق الموحد خلال بطولة العالم لتنس الطاولة، وكأس العالم للشباب، وهي البطولات التي عقدت في عام 1991.

كما ستعد هذه هي المرة الأولى للكوريتين، لتشكيل فريق موحد لحدث رياضي دولي شامل، مثل الألعاب الأولمبية والألعاب الآسيوية.