الشعلة الأولمبية تصل إلى سيول

وصلت شعلة دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية إلى العاصمة الكورية سيول اليوم السبت، قبل أربعة أسابيع من افتتاح الدورة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها الشعلة إلى العاصمة سيول منذ استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الصفية في عام 1988.

وكان أول من حمل الشعلة في سيول المتزلجة "بارك هي جين" التي تنافست في المراحل التمهيدية لدورة ألعاب "سوتشي" الشتوية لعام 2014 في روسيا. وقد مرت الشعلة الأولمبية على استاد كأس العالم فى سيول حيث سقطت بعض الثلوج، ثم سلمت إلى حامل الشعلة رقم 17 وهو لاعب كرة القدم "تشا بوم كون". وقد شارك اللاعب السابق والمدرب حاليا فى التتابع بصحبة ستة أطفال يتطلعون لأن يصبحوا لاعبي كرة قدم في المستقبل.

وسيحمل الشعلة حوالي 600 شخص من بينهم الممثلان: "بارك بو غوم" و"تشا صونغ وان"، وعارضة الأزياء "هان هيه جين"، و"لي سانغ مين" نجم كرة السلة السابق والمدرب الحالي لفريق "سام سونغ ثاندرز". وستبقى الشعلة في سيول لمدة أربعة أيام، وسوف تتوقف خلالها فى بعض المواقع البارزة، مثل ميدان "كوانغ هوا مون" ومحطة "كانغ نام" لمترو الأنفاق، وحديقة "نهر الهان" في منطقة "يوئيدو"، واستاد "جام سيل" الأولمبي الذي أقيمت فيه دورة سيول للألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1988.