فريق نسائي مشترك بين الكوريتين في لعبة هوكي الجليد

من المقرر أن تنضم نحو 6 لاعبات من كوريا الشمالية، إلى فريق هوكي الجليد الكوري المشترك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وقال وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" في محاضرة خاصة في جامعة سيول اليوم الخميس إن القرار قد اتُّخذ لإضافة المزيد من اللاعبات الشماليات إلى الفريق.

وتوقع "تشو" وصول 10 لاعبات على الأقل من الشمال إلى الجنوب، لاختيار بعضهن ضمن الفريق، وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الدولية الأخرى تتجه نحو إقرار فكرة إضافة اللاعبات الشماليات إلى الفريق الكوري الجنوبي.

وفند "تشو" الدعوى القائلة بأن انضمام اللاعبات الشماليات إلى الفريق المشترك سوف يؤدي إلى الإضرار باللاعبات الجنوبيات، قائلًا إن سيول وبيونغ يانغ اتفقتا على أن يكون المدرب الكوري الجنوبي مسؤولًا عن الاختيار وكذلك عن الإشراف على المباريات.

وأكد أن مشاركة الشمال في الدورة تعد خطوة أولى نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين، من أجل حل القضية النووية لكوريا الشمالية.