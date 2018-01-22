وصلت شعلة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية أمس الأحد إلى منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان" بعد 82 يوما من جولتها في أنحاء متفرقة من البلاد.

وستستمر الشعلة في تجولها في مناطق مختلفة من مقاطعة "كانغ وان" حتى يوم التاسع من شهر فبراير القادم الذي سيقام فيه حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، حيث سيتم حمل ونقلها بواسطة 1200 من المواطنين.

الجدير بالذكر أن شعلة أولمبياد بيونغ تشانغ قد تم إيقادها يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من العام الماضي في منطقة أولمبيا اليونانية، ووصلت إلى كوريا يوم الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي بعد تجولها في عدد من المدن اليونانية.

