لاعب التنس الكوري تشونغ هيون يتقدم للدور ربع النهائي في بطولة أستراليا

أكتب :

2018-01-23 12:09:56

تحديث :

2018-01-23 12:09:56

لاعب التنس الكوري تشونغ هيون يتقدم للدور ربع النهائي في بطولة أستراليا

فاز لاعب التنس الكوري الجنوبي "تشونغ هيون" على نظيره الصربي "نوفاك ديوكوفيتش"، وتقدم إلى الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وتمكن "تشونغ"، الذي يحتل المركز الـ58 فى التصنيف العالمي، من الفوز على "ديوكوفيتش" المصنف رقم 14 عالميا والذي فاز ببطولة أستراليا ست مرات، فى أول مباراة في بطولة هذا الموسم أقيمت على ملعب "رود لافر" فى ملبورن، بنتيجة 3 مقابل صفر.
وبهذا الفوز، أصبح "تشونغ" البالغ من العمر 21 عاما أول لاعب كوري جنوبي يصل إلى الدور ربع النهائي في إحدى البطولات العالمية الأربع الكبرى للتنس.
وكانت تلك المباراة هي الثانية لتشونغ ضد ديوكوفيتش، حيث التقى اللاعبان سابقا في الجولة الأولى من بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2016، وفاز فيها ديوكوفيتش على تشونغ بثلاث مجموعات متتالية، مما أدى إلى فوزه للمرة السادسة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وسوف يواجه تشونغ غدا الأربعاء "تينيس ساندغرين" المصنف رقم 97 من الولايات المتحدة، الذي فاز أيضا على "دومينيك تييم" المصنف الخامس عالميا من النمسا.

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