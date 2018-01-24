كوريا الشمالية ترسل لاعبات هوكي الجليد إلى كوريا الجنوبية

من المنتظر أن ترسل كوريا الشمالية وفدا متقدما مكونا من ثمانية أعضاء إلى كوريا الجنوبية غدا الخميس، بالإضافة إلى وفد مكون من 15 عضوا يشمل لاعبات فريق هوكي الجليد اللاتي سوف ينضممن إلى الفريق الجنوبي لتشكيل فريق أولمبي مشترك بين الكوريتين. وفى رسالة بعثت بها في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أبلغت كوريا الشمالية سيول بأنها سترسل الفريق المتقدم إلى جانب 12 لاعبة في هوكي الجليد ومدرب واثنين من أفراد الدعم.

ومن المتوقع أن يعبر الفريق المتقدم برئاسة "يون يونغ بوك"، الذي يشغل منصب نائب مدير في وزارة الرياضة الكورية الشمالية، وأعضاء فريق هوكي الجليد، الحدود البرية الغربية لزيارة كوريا الجنوبية.

وجاء هذا الإشعار بعد ساعات من طلب وزارة التوحيد فى كوريا الجنوبية من الجانب الشمالي الإسراع في تنفيذ التدريب المشترك بين الكوريتين لفريق هوكي الجليد الموحد للسيدات، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت التقارير إن الفريق المتقدم المكون من ثمانية أعضاء سيفحص أماكن الإقامة والملاعب والمسائل ذات الصلة بمراسم الافتتاح والختتام، وأيضا موقع تقديم عروض التيكوندو بواسطة فريق كوري شمالي آخر، خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.

