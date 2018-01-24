إقامة حفل بمناسبة تشكيل الفريق الأولمبي الكوري الجنوبي

أكتب :

2018-01-24 12:21:14

تحديث :

2018-01-24 14:26:23

إقامة حفل بمناسبة تشكيل الفريق الأولمبي الكوري الجنوبي

يقام اليوم الأربعاء في سيول حفل بمناسبة الانتهاء من تشكيل الفريق الرياضي الكوري الجنوبي الذي سيشارك في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين، من بينهم رئيس الوزراء "لي ناك يون"، ونائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة، ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون التعليمية والثقافية، ورئيس اتحاد الرياضة الكوري.
ويتكون الفريق الكوري من أكثر من 250  عضوا، من بينهم 146 من اللاعبين واللاعبات.
الجدير بالذكر أن الكوريتين اتفقتا على أن يشارك الفريقان الكوريان الجنوبي والشمالي في مسيرة واحدة خلال حفلي افتتاح وختام أولمبياد بيونغ تشانغ تحت علم موحد يرمز لشبه الجزيرة الكورية، وسوف يحمل ذلك العلم لاعب كوري جنوبي ولاعبة كورية شمالية بشكل مشترك.

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