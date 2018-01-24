تشونغ هيون أول كوري جنوبي يتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا للتنس

سجل لاعب التنس الكوري الجنوبي "تشونغ هيون" صحفة جديدة في تاريخ بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

فقد أصبح "تشونغ" أول كوري جنوبي وأول لاعب آسيوي يستطيع التأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة آستراليا المفتوحة للتنس التي تعتب إحدى أكبر أربع بطولات عالمية للتنس، منذ 86 عاما بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء على منافسه الأمريكي "تينيس ساندغرين" في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في مالفيرن.

وكان "تشونغ هيون" الذي يحتل المركز الثامن والخمسين في التصنيف العالمي، قد فاز على نظيره الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" المصنف رقم 14 عالميا في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بـ3 مقابل صفر.

وسيلعب "تشونغ" مع الفائز في المباراة بين "روجر فيدرر" السويسري و" توماس برديخ" التشيكي، ليبلغ الدور النهائي في المباراة التي ستقام يوم الجمعة القادم.

