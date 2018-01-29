أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين أن 26 مسؤولا رفيع المستوى من 21 دولة سيقومون بزيارة لكوريا الجنوبية خلال أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية التي ستفتتح يوم التاسع من شهر فبراير المقبل.

ومن بين أولئك المسؤولين، رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" الذي سيعقد محادثات مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" في أثناء إقامته في كوريا الجنوبية، ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، والعضو الدائم في لجنة السياسات المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني "هان جونغ" بصفته ممثلا خاصا للرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وسيقيم الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم التاسع من فبراير القادم حفل استقبال لكبار المسؤولين المشاركين في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ.

كما سيعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع رؤساء 14 دولة سيقومون بزيارة كوريا خلال أولمبياد بيونغ تشانغ، بمن فيهم الرئيس الألماني والرئيس السلوفاكي، ورئيس الوزراء النرويجي، ورئيس الوزراء الهولندي، وملك السويد، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال مكتب الرئاسة إن أكثر من 2900 من اللاعبين والمسؤولين الرياضيين من 92 دولة سيشاركون في أولمبياد بيونغ تشانغ، وهو ما سيجعلها أكبر الدورات الأولمبية الشتوية حجما.

