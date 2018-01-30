اللجنة الدولية توافق على الدخول المشترك للكوريتين في الدورة البارالمبية

من المنتظر أن يدخل الرياضيون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في افتتاح الدورة البارالمبية للمعاقين، التي ستقام يوم 9 مارس في أعقاب انتهاء الدورة الأولمبية في بيونغ تشانغ، تحت علم شبه الجزيرة الكورية الموحد.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية على اقتراح الدخول المشترك للكوريتين في فريق موحد وتحت علم واحد، وذلك خلال اجتماعه أمس الاثنين فى مدينة بون الألمانية.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية للمعاقين أمس إن المجلس قرر السماح لرياضييْن اثنين من كوريا الشمالية إلى جانب ستة مسؤولين، بالمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بعد إجراء مناقشات على مستوى العمل بين الكوريتين.

ويذكر أن المتزلجيْن الكورييْن الشماليين "ما يو تشول" و"كيم جونغ هيون" قد انتهيا مؤخرا من إجراءات التسجيل اللازمة للمشاركة في دورة بيونغ تشانغ البارالمبية، التي ستكون الأولى بالنسبة لهما.