رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى كوريا الجنوبية

وصل "توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى كوريا الجنوبية لحضور دورة "بيونغ تشانغ" للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُفتتَح يوم الجمعة من الأسبوع القادم.

وقد وصل "باخ" إلى مطار إنتشون الدولي صباح اليوم الثلاثاء، ثم استقل القطار فائق السرعة الذي توجَّه به إلى مدينة "كانغ ننغ"، إحدى المدن الثلاث التي ستستضيف الأولمبياد، قبل أن يتوجه إلى "بيونغ تشانغ".

وقبل بدء الدورة، سيعقد "باخ" اجتماعًا للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يومي السبت والأحد، ثم الدورة 132 للجنة الأولمبية الدولية التي تستمر يومين بدءا من يوم الثلاثاء القادم.

كما سيفحص الاستعدادات لهذا الحدث، ويقوم بجولة في قرى الرياضيين وبعض الأماكن في "كانغ ننغ" و"بيونغ تشانغ".

وكان "باخ" قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن اللجنة الأولمبية الدولية ستوافق على مشاركة اللاعبين الكوريين الشماليين في الدورة، وذلك بعد انعقاد اجتماع ضم وفدي الكوريتين واللجنة الأولمبية في مدينة لوزان السويسرية.



