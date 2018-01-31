باخ يشيد بتشكيل فريق مشترك للكوريتين في هوكي الجليد للسيدات

بدأ "توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية زيارته إلى كوريا الجنوبية أمس، وفور وصوله أعرب عن إشادته بتشكيل فريق مشترك للكوريتين في رياضة هوكي الجليد للسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد.

وقال "باخ" إن الدخول المشترك للكوريتين في مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية إلى جانب تشكيل الفريق الموحد في هوكي الجليد أمر سيحظى بترحيب كبير من جميع شعوب العالم، مشيرا إلى أنه عرف بخبر إقامة حفل عيد ميلاد لاعبة كورية شمالية بحضور لاعبات الكوريتين ضمن فريق هوكي الجليد الموحد للسيدات يوم 29 من هذا الشهر، ووصف ذلك بأنه تعبير قوي عن الرسالة والروح الأولمبية.

وقد قضى "باخ" يوما مشغولا في اليوم الأول من زيارته لكوريا، حيث تلقى في البداية صيحات ترحيب من قبل مجموعة من المتطوعين في محطة "جين بو" للقطار السريع، ثم زار مكان تدريب اللاعبين الكوريين الجنوبيين لتشجيعهم، ثم انتقل إلى مكتب لجنة تنظيم أولمبياد بيونغ تشانغ للاستماع إلى تقرير حول الاستعدادات الأولمبية.

ومن المقرر أن يناقش "باخ" عددا من القضايا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية بدءا من يوم السبت القادم، ثم يعقد اجتماعا عاما للجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاء.

ومن المقرر أيضا أن يتجول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في الملاعب التي ستقام فيها المباريات وفي قرية اللاعبين لفحص التحضيرات ذات الصلة بأولمبياد بيونغ تشانغ.



