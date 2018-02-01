الصين تشارك في في 55 من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

من المقرر أن يشارك اللاعبون الصينيون في 55 من منافسات دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، وهي المشاركة الأوسع للصين في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية مقارنة بالدورات السابقة.

وقال تقرير لوكالة "شين خوا" الصينية للأنباء التي تديرها الدولة اليوم الخميس إن بكين سترسل 82 لاعبًا للتنافس في 55 فئة من الألعاب خلال دورة "بيونغ تشانغ".

ويعد هذا رقمًا قياسيًّا من حيث الفئات الرياضية التي تتنافس فيها الصين، حيث كانت قد شاركت في 10 منافسات فقط في دورة الألعاب الأولمبية في "فانكوفر"، و9 في دورة "سوتشي" الشتوية في روسيا عام 2014.

كما أنَّ عدد الرياضيين الصينيين الذين سيشاركون في دورة "بيونغ تشانغ" يعد ثاني أكبر عدد تشارك به الصين في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأوضح التقرير أن بكين تهدف إلى تعزيز وتنويع مجالات الرياضات الشتوية في البلاد، قبل استضافتها للدورة الأولمبية الشتوية في عام 2022.

