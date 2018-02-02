وصول الرياضيين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية

وصل الوفد الكوري الشمالي، الذي يضم عشرة رياضيين ولاعبين، إلى كوريا الجنوبية، وذلك لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقد وصل الوفد المكوَّن من 32 عضوًا، برئاسة نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "وون كيل وو" على متن طائرة مستأجرة كورية جنوبية، التي أقلعت من مطار "كالما" في الشمال، ووصلت إلى مطار "يانغ يانغ" الدولي في مقاطعة "كانغ وون" مساء أمس الخميس.

وسيتنافس اللاعبون العشرة، الذين يرافقهم 3 مدربين و18 مساعدًا، في التزلج على المنحدرات، والتزلج الريفي، وغيرها من الرياضات الشتوية.

وسينضم اللاعبون العشرة إلى الفريق النسائي المكون من 12 لاعبة في رياضة هوكي الجليد، الذين وصلوا إلى البلاد يوم الأحد الماضي.