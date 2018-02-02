وصول الرياضيين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية

أكتب :

2018-02-02 11:19:18

تحديث :

2018-02-02 11:19:18

وصول الرياضيين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية

وصل الوفد الكوري الشمالي، الذي يضم عشرة رياضيين ولاعبين، إلى كوريا الجنوبية، وذلك لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.
وقد وصل الوفد المكوَّن من 32 عضوًا، برئاسة نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "وون كيل وو" على متن طائرة مستأجرة كورية جنوبية، التي أقلعت من مطار "كالما" في الشمال، ووصلت إلى مطار "يانغ يانغ" الدولي في مقاطعة "كانغ وون" مساء أمس الخميس.
وسيتنافس اللاعبون العشرة، الذين يرافقهم 3 مدربين و18 مساعدًا، في التزلج على المنحدرات، والتزلج الريفي، وغيرها من الرياضات الشتوية.
وسينضم اللاعبون العشرة إلى الفريق النسائي المكون من 12 لاعبة في رياضة هوكي الجليد، الذين وصلوا إلى البلاد يوم الأحد الماضي.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>