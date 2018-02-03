رئيس القرية الرياضية لأولمبياد بيونغ تشانغ يرحب بالمشاركين

أكتب :

2018-02-03 15:48:29

تحديث :

2018-02-03 15:48:29

رئيس القرية الرياضية لأولمبياد بيونغ تشانغ يرحب بالمشاركين

 قال "ريو صونغ مين" رئيس القرية الرياضية لأولمبياد بيونغ تشانغ إن عدد الرياضيين الذين سيقيمون في القرية الرياضية للمشاركة في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية يبلغ ألفين و925 رياضيا من 92 دولة، وهو ما يعد رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد الشتوية.
ورحب "ريو"، اللاعب الأولمبي السابق في كرة الطاولة والحاصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، بالرياضيين المشاركين في دورة بيونغ تشانغ باعتباره رئيسا فخريا للقرية الرياضية.
وأعرب "ريو" في مقابلة مع "كي بى إس ورلد راديو " عن استعداده التام لتقديم الدعم لهذه الدورة الأولمبية التي تستضيف أكبر عدد من الرياضيين الأولمبيين على الإطلاق، وذلك بناء على خبراته كرياضي شارك من قبل في أربع دورات أولمبية.
ويذكر أن القرية الأولمبية تلبي مختلف احتياجات الرياضيين المشاركين، حيث تتضمن منطقة لتناول الطعام تقدم مأكولات كورية وعالمية على مدار اليوم، فضلا عن مركز للصلاة لجميع الأديان. كما سيتمتع الرياضيون المقيمون في هذه القرية بإمكانية استخدام مركز ترفيهي، ومركز طبي حديث، فضلا عن مرافق تشمل مقهى ومتجرا وبنكا، وغيرها من المرافق التي توجد في المدن الحديثة.

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