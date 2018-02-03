وفد موحد من الكوريتين في افتتاح واختتام الدورة البارالمبية

من المنتظر أن يسير الرياضيون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية معا في مراسم افتتاح واختتام دورة بيونغ تشانغ للمعاقين، وذلك لأول مرة في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية.

وأعلنت اللجنة الدولية الأولمبية للمعاقين أمس الجمعة أن كوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب البارالمبية في بيونغ تشانغ، وأن الرياضيين من الكوريتين سيسيرون معا في مراسم الافتتاح والختام.

وكشف رئيس اللجنة "أندرو بارسونز" أيضا عن قرار تزويد كوريا الشمالية بفرصتين إضافيتين للتنافس في بارالمبياد بيونغ تشانغ، موضحا أنه تم اختيار اثنين من المتزلجين الكوريين الشماليين، وهما "ما يو تشول" و"كيم جونغ هيون" للمشاركة في الدورة البارالمبية.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تشارك فيها كوريا الشمالية في دورة ألعاب أولمبية شتوية للمعاقين.