دخول المنتخب الكوري الجنوبي رسميا قرية اللاعبين في بيونغ تشانغ

دخل الفريق الكوري الجنوبي رسميا قرية اللاعبين الخاصة بأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018. وحضر الفريق مراسم خاصة بهذه المناسبة أقيمت في القرية الرياضية التي توجد في مقاطعة كانغ وان في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

وبالنيابة عن 145 لاعبا كوريا جنوبيا، شارك المراسم حوالي 100 لاعب ومسؤول، بمن فيهم أربعة لاعبين مرشحين للفوز بميداليات ذهبية، وهم "لي سانغ هوا" و"لي سونغ هون" في التزلج السريع، و"شيم سوك هي" و"تشيه مين جونغ" في منافسات المضمار القصير.

وصفق الحاضرون للاعبين الكوريين، بمن فيهم النائب الثاني لوزير الثقافة والرياضة والسياحة "روه تيه كانغ"، ورئيس فريق اللاعبين الكوريين "كيم جي يونغ"، معربين عن تطلعهم إلى إحراز نتائج ممتازة.

تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد بيونغ تشانغ التي تعد أول دورة أولمبية تعقد في كوريا منذ 30 عاما، ستبدأ فعالياتها في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة القادم في استاد أولمبياد بيونغ تشانغ، وسوف تستمر لمدة 17 يوما.

ويبلغ عدد أعضاء الفريق الكوري 220، من بينهم 145 لاعبا، وهو الأكبر في تاريخ مشاركة كوريا في الدورات الأولمبية.

وتهدف كوريا إلى احتلال المركز الرابع من حيث عدد الميداليات، من خلال الفوز بـ8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.

