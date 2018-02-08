كوريا الجنوبية تؤمن أول فوز لها في أولمبياد بيونغ تشانغ

أحرز فريق الكيرلنغ الكوري الجنوبي أول فوز له ضمن دورة "بيونغ تشانغ" للألعاب الأولمبية، حيث تغلَّب الثنائي الكوري "جانغ هي جي" و"لي كي جونغ" بسهولة على الثنائي الفنلندي بنتيجة 9 - 4، في الجولة الأولى من المنافسات في لعبة الكيرلنغ المختلطة، اليوم الخميس، في مركز الكيرلنغ في "كانغ ننغ".

وأحرز الثنائي الكوري 3 نقاط في الشوط الأول، ثم أحرز نقطتين في الشوطين الثاني والثالث، بينما سجل الفريق الفنلندي 4 نقاط في الأشواط الثلاثة التالية، لكن كوريا الجنوبية سجَّلت أربع نقاط أخرى في الشوط السابع، لتجبر فنلندنا على الاستسلام.

ومن المقرر أن تقام مراسم الافتتاح غدًا الجمعة، لكن المنافسات في الكيرلنغ والقفز التزلجي قد بدأت من اليوم.

