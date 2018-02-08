الفرقة الكورية الشمالية تستعد لإقامة حفلها الأول في كوريا الجنوبية

تستعد الفرقة الفنية الكورية الشمالية التي تضم 140 عضوًا، لأداء حفلها الموسيقي الأول في مدينة "كانغ ننغ"، المستضيف الفرعي للدورة الأولمبية.

وقد أجرت الفرقة الفنية تدريبات أداء لمدة 9 ساعات تقريبًا أمس الأربعاء، قبل حفلها الذي سيبدأ في الساعة الثامنة مساءً، في مركز "كانغ ننغ" للفنون.

ومن بين الأغاني المقرر أداؤها، أغنية "رحلة" للمطربة الكورية الجنوبية "تشيه جين هي". ويقال إن "تشيه" كانت إحدى المغنيات المفضلات للزعيم الراحل "كيم جونغ إيل"، وقد غنت في الشمال ثلاث مرات.

كما سيؤدي الفنانون الشماليون بعض المقطوعات ذات الشعبية الكبيرة في كوريا الجنوبية، ومن بينها بعض أغنيات "شيم سو بونغ"، و"لي سون هي".

ومن المقطوعات الأخرى المقرر عزفها، مقطوعة "أملنا في التوحيد"، والأغنية الشعبية الكورية "آريرانغ".

ويُذكر إن حفل اليوم الخميس هو أول حفل موسيقي يؤدي فيه فنانون من كوريا الشمالية، منذ 16 عامًا.

