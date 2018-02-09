انطلاق دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية اليوم

من المنتظر أن يقام حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ الألعاب الأولمبية الشتوية في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، وقادة 16 دولة.

ويشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ حوالى 2900 من الرياضيين من 92 دولة حول العالم، حيث يتنافسون للحصول على 102 ميدالية ذهبية.

وسيقوم الفريقان الكوريان الجنوبي والشمالي بمسيرة مشتركة تحت علم موحد يرمز لشبه الجزيرة الكورية.

ووصلت شعلة الأولمبياد إلى مدينة بيونغ تشانغ صباح اليوم، ولكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن آخر حامل للشعلة الذي سيوقد الشعلة الأولمبية في الاستاد الرئيسي.

وتشارك كوريا الجنوبية بفريق يتكون من 146 لاعبا، وتهدف إلى الحصول على المركز الرابع من بين الدول المشاركة بإحراز 8 ميداليات ذهبية.

وفي أول مباراة لكوريا الجنوبية عقدت أمس الخميس، فاز فريق الكيرلينغ الكوري المختلط على نظيره الفنلندي بـ9 نقاط مقابل 4.

وأرسلت كوريا الشمالية فريقا يتكون من 22 لاعبا سيتنافسون في أربع رياضات.

