كيم يونا بطلة التزلج على الجليد تُشعِل الشعلة الأولمبية لدورة بيونغ تشانغ 2018

أكتب :

2018-02-09 23:02:25

تحديث :

2018-02-09 23:02:25

كيم يونا بطلة التزلج على الجليد تُشعِل الشعلة الأولمبية لدورة بيونغ تشانغ 2018

أوقدت أيقونة التزلج على الجليد الكورية الجنوبية "كيم يونا" اليوم الجمعة الشعلة الأولمبية التي ستظل مشتعلة طوال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".
وفي الحفل الافتتاحي الذي أقيم في الاستاد الأوليمبي الرئيسي في "بيونغ تشانغ"، حملت "كيم" البطلة الأولمبية السابقة لعام 2010 في التزلج الفردي للسيدات، إلى المرجل وأشعلتها، وسط هتافات الجماهير.
ولم يكن اختيار "كيم" لهذا الشرف الأوليمبي مفاجئًا، فهي البطلة العالمية لمرتين والتي حققت مسيرة رياضية بارزة، وأحرزت العديد من الإنجازات لكوريا الجنوبية. فهي أول كورية جنوبية تفوز بذهبية الأولمبيات في التزلج على الجليد، كما أحرزت الميدالية الفضية في عام 2014 وهي أيضًا أول من فازت ببطولة العالم للتزلج. وقد حصلت أيضًا على ثلاثة ألقاب في بطولة العالم الكبرى للتزلج، وهو الإنجاز الذي لم يقترب منه أي لاعب كوري جنوبي غيرها.

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