قرصنة موقع اللجنة المنظمة أثناء مراسم افتتاح اولمبياد بيونغ تشانغ

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية اليوم السبت إنه قد تمت قرصنة خوادم موقع اللجنة المنظمة على الانترنيت من قبل جهة غير معلومة وذلك اثناء مراسم افتتاح الأولمبياد الشتوية امس الجمعة.

هذا وأشارت اللجنة المنظمة لألعاب بيونغ تشانغ الأولمبية واللجنة المنظمة لأولمبياد المعاقين إلى أن الهجوم الالكتروني تسبب في حدوث خلل في أجهزة التلفزيون التي تعمل على الانترنيت وذلك بالمركز الصحفي الرئيسي. وقد اضطرت اللجنة المنظمة لإغلاق الموقع من اجل منع حدوث المزيد من الأضرار، حيث تم اغلاق الموقع الأولمبي بالكامل في نهاية المطاف.

يذكر أنه اثناء هذه الفترة لم يستطع المواطنون طباعة تذاكر الدخول للفعاليات الأولمبية.

هذا وقد تمت استعادة الموقع في تمام الساعة 8:00 صباح اليوم السبت، فيما لا زال مرتكب هذا الهجوم الالكتروني مجهولا.

الجدير بالذكر ان اللجنة المنظمة نشرت بيانا قالت فيه إنه قد حدثت بعض الحوادث أمس الجمعة أثناء مراسم حفل الافتتاح لكن ليس لها تأثير على سلامة الرياضيين او الجمهور. وأضافت اللجنة في بيانها أنها ما زالت تحقق في سبب الحادثة وسوف تعلن للجمهور ما توصلت له من نتائج في حينه.



