عاجل: "ايم هيو جون" يحرز أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في سباق التزلج السريع

حققت كوريا الجنوبية أول ميدالية ذهبية لها في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وذلك عندما فازت بالمركز الأول في مسابقة تزلج السرعة للمضمار القصير مسافة 1500 متر.

هذا ودخلت كوريا الجنوبية المسابقة النهائية بلاعبين هما "هوانغ ديه جون" المصنف الأول عالميا ومواطنه "ايم هيو جون"، حيث قدما مستوى راقي ونافسا بقوة في السباق النهائي.

يذكر أنه مع اشتداد المنافسة في الجولة الأخيرة خرج النجم الأولمبي الأول "هوانغ ديه جون" من المضمار ليخسر السباق في حين تقدم مواطنه "ايم هيو جون" على بقية المتنافسين ليحرز المركز الأول ويحقق أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

