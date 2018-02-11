إحراز أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ

أحرز اللاعب "ليم هيو جون" أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها البلاد.

وفاز المتزلج السريع البالغ من العمر 21 عامًا بالميدالية الذهبية في منافسات 1500 متر الفردية للرجال، التي أقيمت في ملعب "كانغ نيونغ"، محققًا زمناً قياسيًّا بلغ 2:10.485.

وجاء اللاعب "سجينكي نيكت" الهولندي في المركز الثاني، في زمن قدره 2:10.555، وسجل اللاعب الروسي "سيمن إليستراتوف" المركز الثالث عند 2:10.687.

وتُعد هذه الميدالية الذهبية أول ميدالية تحرزها كوريا الجنوبية خلال هذه الأولمبياد، كما تجعل اللاعب "ليم" كذلك أول لاعب كوري جنوبي يفوز بالذهبية الأولمبية في منافسات التزلج السريع للمضمار القصير، منذ ثمانية سنوات.



وقد سقط زميله "هوانغ ديه هيون" خلال المباراة النهائية ولم يتمكن من إنهاء السباق، بينما عجز "سيو يي را" عن التأهل للمباراة النهائية.

كما شارك في منافسات 1500 متر اللاعب الكوري الشمالي "تشيه أون سونغ"، لكنه لم يتأهل للجولة التالية.



في هذه الأثناء، فاز فريق المتزلجات الكوريات الجنوبيات في إحدى منافسات سباق التزلج لمسافة 3000 متر اليوم السبت، ليتأهل بذلك الفريق الكوري إلى المباراة النهائية. وسجلت اللاعبات الكوريات "تشيه مين جيونغ"، و"شيم سوك هي"، و"كيم يي جين"، و"لي يو بين" زمنًا بلغ 4:06.387.



هذا وسوف تجرى المنافسة النهائية في العشرين من فبراير.

الجدير بالذكر ايضا أنه في التصفيات النهائية لمنافسات سباق التزلج لمسافة 500 متر للسيدات التي أقيمت السبت، فازت المتزلجة الكورية "تشيه" بالمركز الأول على مستوى العالم، وحققت رقمًا قياسيًّا أولمبيًّا بلغ 42.872 ثانية، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي. في حين فشلت "شيم" و"كيم" في التأهل.

