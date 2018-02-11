هولندا تحرز جميع الميداليات في منافسات 3000 متر للتزلج السريع للسيدات

هيمنت هولندا على منافسات التزلج على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، وأحرزت الميداليات الثلاثة في منافسات 3000 متر النهائية، التي أقيمت في ملعب "كانغ نيونغ" اليوم السبت.

وفازت "كارليين أكتريكت" بزمن قدره 3:59.21، في حين جاءت زميلتاها الهولنديتان "إيرين وست" و"أنطوانيت دي جونغ" في المركزين التاليين في زمن قدرة 3:59.29 و4:00.02 على الترتيب.

وسجلت اللاعبة الكورية الجنوبية "كيم بو ريوم" 4:12.79، وهو ما يعد المركز الثامن عشر في المنافسات النهائية.

ومن المقرر أن يتم منح ما مجموعه 14 ميدالية ذهبية في منافسات التزلج السريع في دورة "بيونغ تشانغ"، وهو ما يمثل أعلى عدد من الميداليات في رياضة واحدة.

