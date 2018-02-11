هولندا تحرز جميع الميداليات في منافسات 3000 متر للتزلج السريع للسيدات

أكتب :

2018-02-10 23:53:57

تحديث :

2018-02-10 23:53:57

هيمنت هولندا على منافسات التزلج على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، وأحرزت الميداليات الثلاثة في منافسات 3000 متر النهائية، التي أقيمت في ملعب "كانغ نيونغ" اليوم السبت.
وفازت "كارليين أكتريكت" بزمن قدره 3:59.21، في حين جاءت زميلتاها الهولنديتان "إيرين وست" و"أنطوانيت دي جونغ" في المركزين التاليين في زمن قدرة 3:59.29 و4:00.02 على الترتيب.
وسجلت اللاعبة الكورية الجنوبية "كيم بو ريوم" 4:12.79، وهو ما يعد المركز الثامن عشر في المنافسات النهائية.
ومن المقرر أن يتم منح ما مجموعه 14 ميدالية ذهبية في منافسات التزلج السريع في دورة "بيونغ تشانغ"، وهو ما يمثل أعلى عدد من الميداليات في رياضة واحدة.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>