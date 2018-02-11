هزيمة فريق الهوكي النسائي الموحد الكوري أمام سويسرا

تغلب فريق لاعبات هوكي الجليد السويسري على فريق لاعبات هوكي الجليد الكوري الموحد بنتيجة 8 مقابل لا شيء، في أول مباراة تمهيدية، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، اليوم السبت.

وسجلت اللاعبة "ألينا مولر" 4 أهداف للفريق السويسري، بما في ذلك 3 أهداف في الشوط الأول، بينما أحرزت "فيبي ستانز" هدفين في الشوط الثاني، وأضافت "لارا ستالدر" هدفين آخرين في الشوط الثالث.



وقد لعب الفريق الكوري، الذي يضم 23 لاعبة من الجنوب و12 لاعبة من الشمال، معركة شاقة منذ بداية المباراة، أمام الفريق الذي يحتل المركز السادس عالميًا، والذي أحرز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الشتوية سوتشي. وقد بدأ الفريق الكوري الموحد، الذي يحتل المركز 22 عالميًّا، تدريباته منذ أسبوعين فقط، تحت قيادة المدربة الأمريكية "سارة موراي".

ومع تلك النتيجة، فقد جذبت المباراة اهتمامًا كبيرًا بسبب رمزيتها السياسية، حيث يُعد فريق هوكي الجليد أول فريق أولمبي موحد بين الشمال والجنوب.



وقد حضر المباراة التي أقيمت في مركز "كوان دونغ" في مدينة "كانغ نيونغ" 6 آلاف متفرج، ومن بينهم رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين"، والوفد الشمالي رفيع المستوى، الذي يترأسه "كيم يونغ نام"، رئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية.

كانت الكوريتان قد شكَّلتا فرقًا موحدة قبل ذلك، ولكن في أحداث رياضية صغيرة، ومن بينها بطولة العالم لتنس الطاولة لعام 1991، حيث فاز الفريق الموحد بمنافسات السيدات الثنائية.



وفي مباراة اليوم، شاركت 3 لاعبات من كوريا الشمالية في اللعب، وهنَّ "جونغ سو هيون"، و"كيم أون هيانغ"، و"هوانغ تشونغ كوم"؛ وقد ارتدين العلم الكوري الموحد.



سويدي على فريق اليابان بهدفين مقابل هدف واحد، في منافسات المجموعة ب.

وسوف يواجه الفريق الكوري الموحد فريق السويد يوم الاثنين القادم، ثم سيواجه الفريق الياباني يوم الأربعاء.

وسوف يتأهل الفريق الأول والثاني من المجموعة ب إلى التصفيات، حيث سيواجهان المركز الأول والثاني أيضًا من المجموعة أ.

