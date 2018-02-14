فوز المتزلج الكوري كيم مين سيوك بالبرونزية في منافسات 1500 متر للرجال

أحرز اللاعب الكوري الجنوبي "كيم مين سيوك" الميدالية البرونزية في سباق التزلج السريع مسافة 1500 متر للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، اليوم الثلاثاء، ليصبح أول لاعب آسيوي يحرز ميدالية في هذا الحدث.

وسجَّل "كيم" زمنًا قدره 1:44:93، في السباق الذي جرى في "كانغ نيونغ"، وذلك بعد اللاعبين الهولنديين "كجيلد نويس" و"باتريك روست".

ويُعَدُّ "كيم" أول متزلج آسيوي يحرز ميداليةً في سباق 1500 متر للرجال في الأولمبياد الشتوي، منذ افتتاح اللعبة عام 1924.

كما سجل زميله "جو هيونغ جون" زمنًا قدره 1:46.65، ليحتل المركز السابع عشر.

ويعتبر "كيم" لاعبًا رياضيًّا صاحب مستقبل مشرق، ويُتوقَّع له أن يسير على خطى "لي سيونغ هون"، الذي فاز بالذهبية والفضية في دورة فانكوفر لعام 2010، والفضية في دورة سوتشي 2014.

كما أثبت "كيم" وجوده في مجال التزلج السريع بعد أن أصبح بطل الألعاب الشتوية الآسيوية في العام الماضي في سباق 1500 متر للرجال. وفاز أيضًا بذهبية أخرى في تصفيات الفرق في الحدث نفسه.