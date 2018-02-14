استبعاد اللاعبة الكورية من الحصول الميدالية الفضية في التزلج على مسار قصير

أحرزت المتزلجة الإيطالية "آريانا فونتانا" الميدالية الذهبية، في منافسات 500 متر للسيدات، في التزلج على مسار قصير، في دورة الألعاب الأولمبية في "بيونغ تشانغ".

وفي المباراة النهائية التي أقيمت على حلبة الجليد في "كانغ نيونغ" ليلة الثلاثاء، سجلت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا زمنًا قدره 42.635 ثانية.

وقد تم استبعاد المتزلجة الكورية "تشيه مين جيونغ" في المباراة بعد المراجعة، بعد اعتقاد الجمهور أنها حصلت على الميدالية الفضية، بسبب خطأ وقعت فيه اللاعبة.

وبعد استبعاد "تشيه"، حصلت اللاعبة "يارا فان كيرخوف" الهولندية على الفضية، وحصلت "كيم بوتن" على البرونزية.