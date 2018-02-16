فريق التيكوندو الشمالي يغادر الجنوب بعد انتهاء عروضه

رجع الفريق الكوري الشمالي لعروض التيكوندو إلى بلاده اليوم الخميس، بعد أن قدَّم عروضا في كوريا الجنوبية بمناسبة دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت وزارة التوحيد في سيول إن الفريق المكون من 28 عضوًا قد عاد إلى الشمال من خلال مكتب العبور بين الكوريتين، على خط "كيونغ أوي" على الحدود الغربية بينهما.

وقد سافر 3 من المدربين والمسؤولين الإداريين إلى الشمال جوًّا عبر بكين، كما سبق أن وصلوا إلى الجنوب جوًّا عبر بكين أيضًا.

وكان أعضاء الفريق الكوري الشمالي قد وصل إلى الجنوب يوم الأربعاء الماضي، حيث أظهروا مهاراتهم في أربعة عروض مشتركة للتيكوندو مع نظرائهم من كوريا الجنوبية، بما في ذلك عرض في حفل افتتاح الأولمبياد.