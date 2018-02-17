المتزلج الكوري يون سونغ بين يحرز الميدالية الذهبية في الزلاجات الصدرية

أكتب :

2018-02-16 16:04:10

تحديث :

2018-02-16 16:10:45

المتزلج الكوري يون سونغ بين يحرز الميدالية الذهبية في الزلاجات الصدرية

استطاع اللاعب الكوري الجنوبي "يون سونغ بين" إحرازالميدالية الذهبية في سباق الزلاجات الصدرية ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية بعد أن سجل مجموع زمن 4 جولات 3 دقائق و20.55 ثانية، أي بفارق 1.63 ثانية مع اللاعب الروسي "نيكيتا تريغوفوف" الذي فاز بالميدالية الفضية.
أما الميدالية البرونزية ففاز بها اللاعب البريطاني "دومبار سونس" الذي سجل 3 دقائق و22.20 ثانية.
وبهذا أصبح اللاعب "يون سونغ مين" أول لاعب كوري يحصل على الميدالية الذهبية الأولمبية منذ انضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية الاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية والصدرية في شهر أكتوبر من عام 1990.
وفي نفس السباق؟؟، احتل اللاعب الكوري "كيم جي سو" المركز السادس، حيث قطع المسافة في 3 دقائق و22.98 ثانية.

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