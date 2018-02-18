رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور بيونغ يانغ بعد انتهاء الألعاب الشتوية

أكتب :

2018-02-17 16:50:02

تحديث :

2018-02-17 16:50:02

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور بيونغ يانغ بعد انتهاء الألعاب الشتوية

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" امس الجمعة إنه سوف يبذل قصارى جهده من اجل مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها طوكيو.
هذا وفي مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء على هامش فعاليات العاب بيونغ تشانغ الشتوية، قال "توماس باخ" إن اللجنة الأولمبية سوف تستمر على نفس النهج الذي اتبعته اثناء الأولمبياد الشتوية 2018 التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
وأضاف ان اللجنة الأولمبية الدولية تطبق الحياد السياسي بشكل صارم وأنها سوف تفعل الأمر نفسه في اولمبياد طوكيو الصيفية. وعبر عن أمله في مساعدة الرياضيين الكوريين الشماليين للاستعداد والتأهل للأولمبياد الصيفية.
يذكر أن "توماس باخ" أكد على عزمه زيارة كوريا الشمالية بدعوة من اللجنة الأولمبية في الشمال وذلك في توقيت يناسب الطرفين لكن لن يكون ذلك اثناء دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال إن الموكب المشترك للكوريتين في افتتاح الألعاب أوصل رسالة قوية بالقيم الأولمبية إلى كل أنحاء العالم. وأضاف أنه اصبح بامكان العالم ادراك أهداف الألعاب الأولمبية حول التقريب بين الشعوب من اجل فهم واحترام بعضها البعض ومن أجل السلام.




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