الرئيس مون يحضر نهائيات التزلج السريع للمضمار القصير في غانغ نيونغ

حضر رئيس كوريا الجنوبية "مون جي ان" اليوم السبت نهائي سباق التزلج السريع للمضمار القصير الذي يشارك فيه الفريق الكوري وذلك ضمن فعاليات اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، حيث التقى بالمتطوعين الأولمبيين والمراسلين الصحفيين من داخل وخارج البلاد.

هذا وقام الرئيس مون بتشجيع نجوم كوريا الجنوبية الذين ينافسون في سباق 1,500 متر سيدات وسباق 1,000 متر رجال التي تقام في ملعب غانغ نيونغ لألعاب الجليد بمقاطعة غانغوون.

يذكر ان نجوم كوريا الجنوبية في كلا السباقين لفئة الرجال والسيدات مرشحون بقوة لنيل ميداليات أولمبية ذهبية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس مون وقبيل بدء المنافسات تناول طعام العشاء مع المتطوعين والمسؤولين الذين يعملون على انجاح دورة الألعاب الشتوية من اجل شكرهم على جهودهم. كما زار ايضا الرئيس مون المركز الاعلامي لتشجيع الصحفيين من كل انحاء العالم الذين يغطون الأولمبياد وعقد جلسة للأسئلة والأجوبة.



